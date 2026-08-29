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29 августа, 12:04

Путин: Математика лежит в основе всех наук и даже музыки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Математика лежит в основе не только точных, но и гуманитарных наук, а также музыки. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с учителями, студентами и учениками педагогических классов.

«Математика лежит в основе всего, всех точных наук и даже гуманитарных. Как ни странно, даже в основе музыки лежит математика», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что власти стараются поддерживать интерес школьников к этому предмету. По его словам, для России это особенно важно благодаря сильным традициям отечественной математической школы.

Путин считает, что уделяет недостаточно внимания своей учительнице Вере Гуревич
Путин считает, что уделяет недостаточно внимания своей учительнице Вере Гуревич

Ранее Life.ru писал, что Путин призвал уделить особое внимание преподаванию химии в российских школах. Президент обратил внимание на новые химические лаборатории в Центре технологического образования в Тамбовской области и подчеркнул важность этого предмета для школьной программы. Заявление прозвучало во время открытия новых образовательных объектов в регионах.

Больше новостей о школах, вузах, экзаменах и правилах поступления — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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