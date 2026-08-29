Путин: Математика лежит в основе всех наук и даже музыки

Математика лежит в основе не только точных, но и гуманитарных наук, а также музыки. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с учителями, студентами и учениками педагогических классов.

«Математика лежит в основе всего, всех точных наук и даже гуманитарных. Как ни странно, даже в основе музыки лежит математика», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что власти стараются поддерживать интерес школьников к этому предмету. По его словам, для России это особенно важно благодаря сильным традициям отечественной математической школы.

Ранее Life.ru писал, что Путин призвал уделить особое внимание преподаванию химии в российских школах. Президент обратил внимание на новые химические лаборатории в Центре технологического образования в Тамбовской области и подчеркнул важность этого предмета для школьной программы. Заявление прозвучало во время открытия новых образовательных объектов в регионах.