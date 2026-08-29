Путин обыграл фразу «мы, Николай II» во время встречи с педагогами

Владимир Путин с шуткой обыграл выражение «мы, Николай II», рассказывая о работе над указом о статусе учителя. Президент пояснил, что под словом «мы» имеет в виду всю команду — администрацию, министерство и правительство.

«Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается. Но всё-таки мы хотели — я когда говорю «мы», не как «мы, Николай II», а имеются в виду все, кто со мной работает: и администрация, и министерство, правительство», — сказал Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете.

Глава государства отметил, что принятые решения должны повысить не только внимание к профессии учителя, но и поддержку педагогов по разным направлениям. Отдельно Путин рассказал о намерении вернуть положительные практики советского времени. В их числе — возможность присвоения педагогам статуса ветерана труда.

Напомним, 20 июля Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Учителя с педагогическим стажем от 25 лет получат отдельное основание для присвоения звания «Ветеран труда». Документ также предусматривает бесплатное посещение музеев, юридическую помощь, наставничество для молодых специалистов и другие меры поддержки.