Ловушка для 6 тысяч моряков: Около 400 судов застряли в Персидском заливе из-за войны

Около 400 судов с шестью тысячами моряков на борту не могут безопасно покинуть Персидский залив с начала конфликта на Ближнем Востоке. Такие данные привёл генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес.

Кризис продолжается уже полгода. По информации ИМО, за это время подтверждено не менее 70 атак на международное судоходство, жертвами которых стали 19 моряков. Части кораблей и экипажей удалось выйти из Персидского залива, однако тысячи людей по-прежнему работают там в условиях повышенного риска и неопределённости.

Домингес предупредил, что последствия затянувшегося кризиса выходят далеко за пределы региона. Нарушение морских перевозок затрагивает цепочки поставок топлива, удобрений и других товаров. ИМО призвала государства и судоходную отрасль искать практические решения для восстановления свободного движения через Ормузский пролив.

Один из трагических эпизодов произошёл в июле. В Ормузском проливе иранские беспилотные ракеты поразили два танкера. Инцидент произошёл в территориальных водах Омана. Удар пришёлся по судам «Момбаса» и «Аль-Бахия». Погиб один член экипажа танкера «Момбаса» — гражданин Индии. Ещё восемь моряков получили ранения, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших шесть граждан Индии и два гражданина Украины.