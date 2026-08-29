«Казалось бы, всё видел»: Путин рассказал, чем его поразили Курилы

Богатство природы Курильских островов смогло удивить Владимира Путина, несмотря на многочисленные поездки президента по России. Своими впечатлениями глава государства поделился на встрече с педагогами и студентами в преддверии Дня знаний.

Путин отметил, что впервые побывал на островах южной части Курильской гряды и увиденное произвело на него сильное впечатление. Особенно президента поразило разнообразие морской фауны.

«Я, казалось бы, всё видел», — заметил глава государства.

По словам Путина, возле берега можно наблюдать огромных тунцов и палтусов, неподалёку проходят киты, а вслед за косяками рыбы появляются акулы. Президент также упомянул горячие источники, о которых знал ещё до поездки. Глава государства подчеркнул, что уникальная природа, география, история и героическое прошлое России в совокупности делают её великой страной.

Путин впервые посетил Курильские острова 13 августа. Life.ru рассказывал о поездке президента на Итуруп, где он побывал на рыбоперерабатывающем предприятии, в больнице и школе, а также встретился с местными жителями.