Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 12:48

«Казалось бы, всё видел»: Путин рассказал, чем его поразили Курилы

Путин признался, что был поражён природным богатством Курил

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Богатство природы Курильских островов смогло удивить Владимира Путина, несмотря на многочисленные поездки президента по России. Своими впечатлениями глава государства поделился на встрече с педагогами и студентами в преддверии Дня знаний.

Путин отметил, что впервые побывал на островах южной части Курильской гряды и увиденное произвело на него сильное впечатление. Особенно президента поразило разнообразие морской фауны.

«Я, казалось бы, всё видел», — заметил глава государства.

По словам Путина, возле берега можно наблюдать огромных тунцов и палтусов, неподалёку проходят киты, а вслед за косяками рыбы появляются акулы. Президент также упомянул горячие источники, о которых знал ещё до поездки. Глава государства подчеркнул, что уникальная природа, география, история и героическое прошлое России в совокупности делают её великой страной.

Япония замерла в раздумьях после исторического визита Путина на Курилы
Япония замерла в раздумьях после исторического визита Путина на Курилы

Путин впервые посетил Курильские острова 13 августа. Life.ru рассказывал о поездке президента на Итуруп, где он побывал на рыбоперерабатывающем предприятии, в больнице и школе, а также встретился с местными жителями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Общество
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar