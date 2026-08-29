В Киевской области загорелись несколько логистических центров
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Сразу несколько логистических объектов загорелись в Киевской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Число охваченных огнём площадок и их расположение спасатели не раскрыли. На некоторых территориях тушение ещё продолжается.
С ночи под Киевом неоднократно объявляли воздушную тревогу. Причины возгораний в сообщении украинской службы не уточняются.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили логистический центр в Калиновке Киевской области, на территории которого находится таможенный терминал. По данным Минобороны РФ, через него распределялись поступавшие из западных стран грузы военного назначения.
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