В Киевской области загорелись несколько логистических центров

Сразу несколько логистических объектов загорелись в Киевской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Число охваченных огнём площадок и их расположение спасатели не раскрыли. На некоторых территориях тушение ещё продолжается.

С ночи под Киевом неоднократно объявляли воздушную тревогу. Причины возгораний в сообщении украинской службы не уточняются.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили логистический центр в Калиновке Киевской области, на территории которого находится таможенный терминал. По данным Минобороны РФ, через него распределялись поступавшие из западных стран грузы военного назначения.