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Регион
29 августа, 12:43

Технопарки поедут к учителям: Путин поддержал новую идею для отдалённых регионов

Путин поддержал идею мобильных технопарков для обучения учителей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать мобильные педагогические технопарки, которые смогут выезжать в регионы и обучать учителей новым технологиям.

Идею озвучили на встрече главы государства с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов. Один из участников предложил использовать такие технопарки для практического обучения преподавателей информатики и физики.

По задумке, специалисты смогут на местах показывать педагогам, как работать с виртуальными лабораториями, использовать искусственный интеллект и другие современные инструменты в образовательном процессе.

«Обязательно с министром поговорю, с другими профильными специалистами. Хорошее предложение по поводу мобильных технопарков», — отреагировал Путин.

Путин: Технологии никогда не заменят живого слова учителя
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Ранее Life.ru писал, что Путин назвал закрытие малых школ плохим решением для России. Президент отметил, что из-за огромной территории страны ликвидация небольших школ не должна становиться способом решения кадровых проблем. В качестве альтернативы он поддержал привлечение внешних образовательных ресурсов и другие форматы, позволяющие сохранять доступ к качественному обучению в небольших населённых пунктах.

Больше новостей о школах, педагогах и новых образовательных технологиях — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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