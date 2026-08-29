Технопарки поедут к учителям: Путин поддержал новую идею для отдалённых регионов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать мобильные педагогические технопарки, которые смогут выезжать в регионы и обучать учителей новым технологиям.

Идею озвучили на встрече главы государства с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов. Один из участников предложил использовать такие технопарки для практического обучения преподавателей информатики и физики.

По задумке, специалисты смогут на местах показывать педагогам, как работать с виртуальными лабораториями, использовать искусственный интеллект и другие современные инструменты в образовательном процессе.

«Обязательно с министром поговорю, с другими профильными специалистами. Хорошее предложение по поводу мобильных технопарков», — отреагировал Путин.

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал закрытие малых школ плохим решением для России. Президент отметил, что из-за огромной территории страны ликвидация небольших школ не должна становиться способом решения кадровых проблем. В качестве альтернативы он поддержал привлечение внешних образовательных ресурсов и другие форматы, позволяющие сохранять доступ к качественному обучению в небольших населённых пунктах.