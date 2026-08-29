Около 40 жильцов домов в Ростове-на-Дону размещены в ПВР после атаки ВСУ

Около 40 жителей повреждённых многоквартирных домов в Ростове-на-Дону находятся в пункте временного размещения. Об этом сообщил в Max глава города Александр Скрябин. Здания ранее попали под удар во время атаки со стороны ВСУ.

Эвакуированных обеспечили горячим питанием и другой необходимой помощью. В ПВР также принимают заявления на материальную поддержку, с пострадавшими работают медики. Эксперты уже обследуют здания. После оценки их состояния власти решат, когда жильцы смогут вернуться в квартиры. Для оперативного информирования людей создан специальный чат.

Как сообщалось ранее, число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область уже достигло 11, среди них четверо детей. Двоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение, ещё девять человек остаются в больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района. Состояние восьми пациентов оценивается как средней тяжести. Одна девочка находится в тяжёлом состоянии, ей уже провели операцию.