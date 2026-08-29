Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 13:01

Минобороны Нигера объявило о подавлении попытки военного мятежа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Минобороны Нигера объявило о подавлении попытки мятежа группы военнослужащих в столице страны Ниамее. Ночью с 28 на 29 августа вооружённые столкновения произошли в районе военной базы 101, аэропорта и других стратегически важных объектов.

По официальной версии, группа солдат попыталась силой удерживать своих сослуживцев в казарме на базе 101 и открыла огонь по нескольким объектам в столице. В Минобороны заявили, что оперативные действия сил безопасности позволили локализовать выступление и постепенно восстановить контроль.

Reuters сообщает, что мятежники атаковали район международного аэропорта и президентского дворца. Лояльным властям силам удалось отбить дворец, однако некоторое время сохранялась неопределённость вокруг аэропорта, где находится крупная военная авиабаза.

Во время столкновений в Ниамее были слышны интенсивная стрельба и взрывы, а государственные теле- и радиоканалы ненадолго прервали вещание. AP также сообщает, что участники мятежа брали сослуживцев в заложники.

Лавров встретился с президентом Нигера Чиани в Ниамее
Лавров встретился с президентом Нигера Чиани в Ниамее

Ранее Life.ru писал о другой крупной атаке на столицу Нигера. В июне боевики атаковали международный аэропорт Ниамея, после чего Россия заявила, что расценивает нападение как попытку дестабилизировать страны Сахеля. Тогда объект удалось удержать силам безопасности, а Москва публично поддержала действия нигерских властей по борьбе с вооружёнными группировками.

Больше новостей о международных кризисах и переворотах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Нигер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar