Минобороны Нигера объявило о подавлении попытки военного мятежа

Минобороны Нигера объявило о подавлении попытки мятежа группы военнослужащих в столице страны Ниамее. Ночью с 28 на 29 августа вооружённые столкновения произошли в районе военной базы 101, аэропорта и других стратегически важных объектов.

По официальной версии, группа солдат попыталась силой удерживать своих сослуживцев в казарме на базе 101 и открыла огонь по нескольким объектам в столице. В Минобороны заявили, что оперативные действия сил безопасности позволили локализовать выступление и постепенно восстановить контроль.

Reuters сообщает, что мятежники атаковали район международного аэропорта и президентского дворца. Лояльным властям силам удалось отбить дворец, однако некоторое время сохранялась неопределённость вокруг аэропорта, где находится крупная военная авиабаза.

Во время столкновений в Ниамее были слышны интенсивная стрельба и взрывы, а государственные теле- и радиоканалы ненадолго прервали вещание. AP также сообщает, что участники мятежа брали сослуживцев в заложники.

Ранее Life.ru писал о другой крупной атаке на столицу Нигера. В июне боевики атаковали международный аэропорт Ниамея, после чего Россия заявила, что расценивает нападение как попытку дестабилизировать страны Сахеля. Тогда объект удалось удержать силам безопасности, а Москва публично поддержала действия нигерских властей по борьбе с вооружёнными группировками.