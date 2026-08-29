Российский учитель пригласил Путина на свою свадьбу в 2027 году

Российский учитель пригласил президента Владимира Путина на свою свадьбу, которая состоится 8 июля 2027 года — в День семьи, любви и верности. Разговор произошёл во время встречи главы государства с педагогами и студентами Московского педагогического государственного университета.

Педагог рассказал, что со своей будущей супругой познакомился на Форуме классных руководителей. Дату для торжества пара, по его словам, выбрала специально.

«Понимаем, что пригласить вас не можем, но очень хотелось бы отправить вам приглашение на свадьбу, как знак», — обратился учитель к президенту.

Услышав, что свадьбу запланировали только на следующий год, Путин поинтересовался: «А чего тянете-то?» Педагог объяснил, что молодые хотели пожениться именно 8 июля, когда в России отмечают День семьи, любви и верности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет в преддверии Дня знаний. Во время визита президент встретился с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов. В частности, глава государства говорил о роли учителя, проблеме недостоверной информации в интернете и будущем небольших школ.