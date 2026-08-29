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29 августа, 13:08

Песков не увидел оснований для улучшения отношений России и Евросоюза

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Оснований рассчитывать на скорое улучшение отношений России с Евросоюзом сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено конфронтационно по отношению к Москве не только на словах, но и на практике.

«Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас», — сказал представитель Кремля.

При этом Россия, по словам Пескова, продолжает сохранять открытость к выстраиванию отношений с европейскими странами. Однако Москве необходимо учитывать нынешнюю линию руководства ЕС.

Песков: Киев не хочет мирного урегулирования, поэтому СВО продолжается
Песков: Киев не хочет мирного урегулирования, поэтому СВО продолжается

Ранее Песков уже называл условия для восстановления отношений России с Европой. Среди них он упоминал отказ от восприятия Москвы как угрозы и готовность учитывать российские озабоченности в сфере безопасности.

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Юрий Лысенко
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