Песков не увидел оснований для улучшения отношений России и Евросоюза

Оснований рассчитывать на скорое улучшение отношений России с Евросоюзом сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено конфронтационно по отношению к Москве не только на словах, но и на практике.

«Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас», — сказал представитель Кремля.

При этом Россия, по словам Пескова, продолжает сохранять открытость к выстраиванию отношений с европейскими странами. Однако Москве необходимо учитывать нынешнюю линию руководства ЕС.

Ранее Песков уже называл условия для восстановления отношений России с Европой. Среди них он упоминал отказ от восприятия Москвы как угрозы и готовность учитывать российские озабоченности в сфере безопасности.