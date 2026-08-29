Спутник «Геоскан-2» принял за полтора дня 47 тыс. сообщений от самолётов

Российский спутник «Геоскан-2» за полтора дня принял 47,1 тысячи сообщений от 1826 воздушных судов. Результаты нового эксперимента представила компания-разработчик. Космический аппарат принимает сигналы автоматического зависимого наблюдения-вещания. Эта технология передаёт сведения о местоположении, скорости и направлении движения самолётов.

Координаты спутнику сообщили 772 борта. Особенно заметно выросло количество сигналов над удалёнными районами Тихого океана, где раньше удавалось фиксировать лишь отдельные лайнеры. Данные также поступили от воздушного судна возле Шпицбергена.

Эксперимент показал, что небольшие спутники-кубсаты можно использовать для наблюдения за полётами там, где наземная инфраструктура ограничена или отсутствует.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что частные компании способны эффективнее выполнять задачи в космической отрасли, однако передавать им развитие всего сектора нельзя.