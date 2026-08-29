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Регион
29 августа, 13:37

Число погибших при наводнении в Непале выросло до 675

Последствия наводнения в Непале. Обложка © ТАСС / AP / Rajesh Kumar Singh

Последствия наводнения в Непале. Обложка © ТАСС / AP / Rajesh Kumar Singh

Число погибших при разрушительном наводнении на севере Непала выросло до 675, сообщили в пресс-службе Управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий республики. Ещё 219 человек пострадали.

Спасены 7606 человек, пропавшими без вести числятся 2426, в том числе 217 иностранцев.

Восемь россиян пропали без вести при наводнении на китайско-непальской границе
Восемь россиян пропали без вести при наводнении на китайско-непальской границе

Напомним, Посольство России сообщило о восьми гражданах РФ, пропавших в результате наводнения на севере Непала. По данным властей, всего спасены 184 иностранца. Ещё 420 человек не выходят на связь.

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Матвей Константинов
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