Специальная военная операция может завершиться в обозримом будущем победой российского оружия. Такой прогноз лидер ЛДПР Леонид Слуцкий озвучил в комментарии американскому журналисту Такеру Карлсону.

Политик связал свою оценку с положением на линии боевого соприкосновения. По его словам, российские войска продолжают продвигаться на разных участках, тогда как поставки западных вооружений не позволяют ВСУ переломить ситуацию.

«Есть все основания полагать, что в обозримом будущем конфликт будет завершён победой российского оружия», — заявил Слуцкий.

При этом называть конкретные сроки политик не стал, отметив, что для этого потребовался бы подробный анализ обстановки на фронте.

Слуцкий также заявил, что итогом специальной военной операции должно стать достижение поставленных Россией целей. Киевские власти он при этом охарактеризовал как последний нацистский режим в человеческой истории.

Накануне в Кремле назвали очевидным продвижение российских войск на фронте и отметили, что нынешняя динамика боевых действий неизбежно будет иметь последствия для Киева.