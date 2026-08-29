Роботы, дроны и батареи: Сербия и Китай запустят новый технологический центр под Белградом

Новый высокотехнологичный центр по производству роботов, беспилотных платформ и современных аккумуляторов совместно с партнёрами из КНР планируют запустить в сентябре в сербской Инджии неподалёку от Белграда. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил во время открытия предприятия Minth в Шабаце.

Будущая площадка должна стать крупным кластером робототехники и беспилотных технологий. Вучич сообщил, что уже в понедельник планируется подписать первые соглашения, связанные с выпуском современных батарей.

«Это будет новый центр знаний, роботов, беспилотных платформ, БПЛА, самых современных батарей», — заявил сербский лидер.

Отдельное производство Minth, открытое в Шабаце, занимается сборкой гуманоидных и четвероногих роботов. В дальнейшем основные мощности и изготовление комплектующих планируется сосредоточить именно в Инджии.

Белград последовательно наращивает собственные компетенции в области беспилотников. 20 августа Life.ru сообщал о планах Сербии начать выпуск современных ударных дронов стоимостью около €30 тысяч, причём производство Вучич обещал постепенно расширять.