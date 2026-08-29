«Я стал подкаблучником»: Жена запретила Джигурде общаться с Волочковой

Актёр Никита Джигурда прекратил близко общаться с балериной Анастасией Волочковой после ультиматума жены Марины Анисиной. Об этом артист рассказал в интервью POPCAKE. Всё началось со скандального видео в 2024 году, на котором Джигурда без стеснений хватал танцовщицу за интимные места во время домашней вечеринки, что не понравилось супруге кинозвезды.

По словам шоумена, жена ревновала его к белокурой экс-солистке Большого театра и предложила сделать выбор: сохранить прежние отношения с подругой или дистанцироваться от неё. Актёр посетовал, что ему пришлось выбрать амплуа подкаблучника, чтобы не разрушить собственную семью.

«Мне запретила. Я стал подкаблучником. Жена поставила ультиматум — или к ней переселяйся», — поделился Джигурда.

При этом открытого конфликта между артистами сейчас нет. При случайных встречах они здороваются и спокойно разговаривают, однако возвращаться к совместным шоу не собираются. Продюсеры также не заинтересованы в их творческом воссоединении.

Джигурда добавил, что по-прежнему тепло относится к Волочковой и раньше предлагал ей серьёзные театральные проекты. Уговорить балерину не удалось: она предпочитает самостоятельно выбирать роли и формировать карьеру. При этом он назвал Анастасию «интересным персонажем», вокруг которого постоянно разворачивается большой спектакль.

Напомним, в 2024 году Волочкова обиделась за слитое «хоум-видео» и разорвала с Джигурдой отношения. В кадре парочка танцует, обнимается, и в какой-то момент актёр срывает с балерины одежду, целуя ниже пояса. Позже Волочкова обвинила своего экс-приятеля в алкоголизме и увлечении мухоморами, желая дать ответ после слива видео.