Аресты, пытки и расстрелы: ФСБ раскрыла дело нацистского пособника из Иловайска

УФСБ России по ДНР рассекретило архивные документы о бывшем начальнике полиции Иловайска Ф. Стадницком, которого обвиняли в предательстве и участии в карательных операциях во время Великой Отечественной войны. Материалы обнародовали ко Дню освобождения города, передаёт РИА «Новости».

Согласно документам, Стадницкий участвовал в массовых арестах, пытках и расстрелах мирных жителей. Более 100 задержанных при его участии советских граждан после допросов передавали структурам немецкой безопасности, где многих впоследствии казнили.

Один из описанных в архивах эпизодов произошёл в мае 1943 года. Тогда немецкое гестапо при участии Стадницкого арестовало в Иловайске около 35 человек.

«В мае 1943 года с участием Стадницкого немецкое гестапо арестовало в городе Иловайске около 35 человек советских граждан, из которых 12 человек в присутствии Стадницкого были расстреляны», — сообщили в УФСБ.

За участие в карательных операциях оккупационные власти наградили Стадницкого немецкой медалью «За храбрость». После войны его привлекли к уголовной ответственности: 17 января 1948 года он был приговорён к 25 годам лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о другом рассекреченном УФСБ по ДНР деле пособника нацистов — бывшего секретаря Амвросиевской окружной полиции. По материалам ведомства, он сотрудничал с оккупационными властями и участвовал в казнях мирных жителей. В одном из эпизодов мужчина зачитал приказ о приведении смертного приговора в исполнение и помогал закреплять петли на виселице. После войны его также приговорили к 25 годам заключения, а попытки добиться пересмотра приговора успехом не увенчались.