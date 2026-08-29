WSJ: Потепление в Тихом океане начало бить по мировой торговле

Сильнейшее за поколение климатическое явление Эль-Ниньо уже нарушает работу целых отраслей мировой экономики — от морских перевозок до добычи меди и производства кормов. Масштаб последствий аномального потепления Тихого океана описывает The Wall Street Journal.

Одной из первых проблемных точек стал Панамский канал. Для прохода каждого судна требуется около 50 млн галлонов пресной воды из озера Гатун, однако с мая по август количество осадков в Панаме оказалось на 34% ниже нормы. Из-за засухи важнейший морской маршрут превращается в узкое место мировой логистики.

Климатические перекосы ударили и по добыче меди. В Замбии сухая погода осложняет речные перевозки, а предыдущая засуха уже истощала возможности гидроэнергетики. В Чили ситуация обратная: шторм в июле принёс на один из рудников Antofagasta около 5 млн кубометров снега, после чего компания снизила прогноз производства.

Уязвимым остаётся и сельское хозяйство. По оценке WSJ, фермеры сталкиваются с климатическими рисками одновременно с ростом расходов на топливо и удобрения на фоне войны в Иране.

Климатолог Университета Индианы Кристофер Каллахан считает, что нынешнее Эль-Ниньо может иметь особенно серьёзные экономические последствия. Потери, по его оценке, способны исчисляться триллионами долларов, причём наиболее болезненно удар придётся по экономикам тропических стран.

Эль-Ниньо возникает при аномальном потеплении экваториальной части Тихого океана и влияет на распределение осадков и температуры в разных регионах планеты. Нынешний цикл начался в июне и, как ожидается, продолжит оказывать влияние и в 2027 году.

Ранее климатолог Владимир Семёнов выразил мнение, что России не стоит опасаться серьёзных последствий Эль-Ниньо в 2027 году, хотя явление, вероятно, поднимет глобальную температуру и может привести к новому рекорду. По оценке специалиста, основной удар придётся на экваториальные, тропические и субтропические регионы. Эль-Ниньо способно вызвать там засухи и наводнения, однако глобального продовольственного кризиса эксперт не ожидает.