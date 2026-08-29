«Дырявый кишечник»: Подсевшим на порошок школьникам грозит «необратимый вред»

Поедание стирального порошка может вызвать эффект «дырявого кишечника», предупредил биохимик Александр Ходос. По его словам, содержащиеся в средстве ПАВ способны разрушать клеточные мембраны, после чего в кровь начнут проникать вещества, которые в норме туда попадать не должны.

Опасность возникает и при вдыхании порошка. Энзимы могут травмировать бронхи и альвеолы и привести к удушью. Кроме того, химические компоненты воздействуют на ротовую полость: ферменты могут повреждать слизистую, провоцируя язвы и воспаления. Наиболее серьёзные последствия грозят ЖКТ.

«Хуже всего будет тонкому и толстому кишечнику. ПАВ взаимодействуют с липофильными веществами (мембранами клеток) и могут нанести необратимый вред, разрушая мембраны», — отметил собеседник «Москвы 24».

Ранее врач предупредил, что поедание стирального порошка ради роликов в соцсетях грозит детям химическим ожогом пищевода. При тяжёлом повреждении могут возникнуть проблемы с глотанием, а восстановление потребует длительного лечения и даже операции.