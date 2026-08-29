«Бомба замедленного действия»: Школьники поддались опасному тренду ради видео в соцсетях

Поедание стирального порошка ради видео в соцсетях может закончиться для ребёнка тяжёлым химическим ожогом и проблемами с питанием на всю жизнь, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, содержащиеся в бытовой химии поверхностно-активные вещества, отдушки и другие компоненты агрессивно воздействуют на желудочно-кишечный тракт.

Новый тренд распространился среди младшеклассников: дети снимают, как под музыку едят стиральный порошок, а затем публикуют ролики в Сети. При контакте средства с кислой средой желудка могут образовываться пена и газ, а последствия варьируются от отравления до язв и сужения пищевода.

«Для нашего организма это большая бомба замедленного действия», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

При развитии стриктуры ребёнку становится трудно глотать, а восстановление может потребовать операций и длительной реабилитации. Поэтому бытовую химию необходимо хранить в недоступном для детей месте, а при проглатывании порошка — сразу вызывать скорую помощь, заключил специалист.

Ранее похожий случай произошёл в Екатеринбурге. Школьники отравились порошковым энергетиком, который один из учеников принёс в раздевалку перед уроком физкультуры.