«Вы продоёте рыбов?» Как изменились цены на морские и речные деликатесы

Сёмга и форель сильнее других популярных видов рыбы подорожали в России к концу лета 2026 года — примерно на 10–15% за год, рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова. По её словам, на стоимость лососевых влияют расходы на корма, содержание аквакультуры, объёмы вылова и стабильный спрос.

Белая рыба также прибавила в цене: треска, пикша и минтай стали дороже в среднем на 7–10%. Более умеренный рост показали сельдь и скумбрия — около 5–8%. К концу лета запасы добытой весной и в начале сезона дикой рыбы постепенно сокращаются. Давление на цены оказывают и затраты на перевозки и энергоносители, отметила собеседница РИАМО.

Кстати, треска в российских магазинах за два года подорожала на 69%, а её средняя розничная стоимость по итогам 2025 года достигла 1116 рублей за килограмм. В первом квартале 2026-го рост продолжился — цена увеличилась ещё на 44% в годовом выражении.