Без вскрытия и уголовного дела: В Гааге не будут вникать в обстоятельства смерти Младича

Власти Нидерландов не станут проводить вскрытие тела бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича и начинать уголовное расследование его смерти. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).

«Соответствующие нидерландские власти официально уведомили МОМУТ о том, что они не будут начинать уголовное расследование смерти господина Младича и не будут проводить вскрытие», — сообщили в суде.

При этом сам МОМУТ проведёт внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего. Председатель механизма Грасиела Гатти Сантана поручила её судье Иэну Бономи.

Ранее Life.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич раскритиковал Гаагский трибунал после смерти Младича. Сербский лидер назвал отказ освободить тяжелобольного генерала «нецивилизованным поведением» и заявил, что суд хотел, чтобы тот умер за решёткой. Последнее ходатайство об освобождении МОМУТ отклонил всего за семь дней до смерти заключённого. Вучич также сообщил, что место похорон определит семья Младича, а при выборе Сербии власти страны помогут организовать церемонию.