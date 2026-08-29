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Регион
29 августа, 15:29

Без вскрытия и уголовного дела: В Гааге не будут вникать в обстоятельства смерти Младича

Нидерланды отказались расследовать смерть Ратко Младича

Обложка © Wikipedia / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Обложка © Wikipedia / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Власти Нидерландов не станут проводить вскрытие тела бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича и начинать уголовное расследование его смерти. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).

«Соответствующие нидерландские власти официально уведомили МОМУТ о том, что они не будут начинать уголовное расследование смерти господина Младича и не будут проводить вскрытие», — сообщили в суде.

При этом сам МОМУТ проведёт внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего. Председатель механизма Грасиела Гатти Сантана поручила её судье Иэну Бономи.

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Ранее Life.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич раскритиковал Гаагский трибунал после смерти Младича. Сербский лидер назвал отказ освободить тяжелобольного генерала «нецивилизованным поведением» и заявил, что суд хотел, чтобы тот умер за решёткой. Последнее ходатайство об освобождении МОМУТ отклонил всего за семь дней до смерти заключённого. Вучич также сообщил, что место похорон определит семья Младича, а при выборе Сербии власти страны помогут организовать церемонию.

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Александра Мышляева
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