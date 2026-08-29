Приложения «Лукойла» и Teboil исчезли из App Store

Мобильные приложения «Лукойла» и Teboil исчезли из российского App Store. Скачать их больше нельзя ни через поиск, ни по прямым ссылкам, убедился корреспондент Life.ru.

Обе программы пропали из магазина Apple приблизительно одновременно. При этом официальных комментариев от ЛУКОЙЛа или американской корпорации о причинах удаления пока нет.

На устройствах Android приложения продолжают распространяться. В частности, Teboil по-прежнему доступен в Google Play и российском магазине RuStore. Приложения позволяют пользоваться программами лояльности АЗС, отслеживать бонусы и историю покупок, а также находить заправочные станции.

Причины исчезновения программ из App Store пока неизвестны, поэтому связывать решение Apple с санкциями или другими ограничениями без официального подтверждения нельзя.

Подобные споры вокруг удаления российских приложений уже возникали. Ранее VK подала в суд на Apple из-за удаления своих сервисов из App Store. Холдинг потребовал вернуть приложения в магазин и восстановить работу уведомлений.