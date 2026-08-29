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29 августа, 15:31

На Украине арестовали четверых подозреваемых в незаконной торговле органами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GalinaBahlyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GalinaBahlyk

Суд в Черновцах арестовал четырёх сотрудников областного патологоанатомического бюро по делу о незаконной продаже тканей умерших людей. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Каждого подозреваемого отправили под стражу с правом внесения залога в размере 1,5 миллиона гривен — около 33,6 тысячи долларов. Фигурантам предъявили обвинение в незаконной торговле анатомическими материалами человека, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, работники бюро извлекали из тел кожу, кости, сухожилия, роговицы и другие ткани. Затем биоматериалы продавали предприятиям, выпускающим импланты для хирургии и стоматологии. Лицензии на трансплантологическую деятельность у учреждения не было.

Сделки маскировали договорами о научно-медицинском сотрудничестве, а родственникам умерших не сообщали о последующей продаже изъятых материалов. В некоторых случаях процедуры проводили даже после отказа близких.

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Как сообщалось накануне, в Черновицкой области Украины правоохранители раскрыли схему, в которой сотрудники областного патологоанатомического бюро продавали ткани умерших людей производителям биоимплантов.

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Татьяна Миссуми
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