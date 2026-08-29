Перелом носа и кровоизлияние в мозг: Посетители обвинили охрану бара в Екатеринбурге в избиении

Трое посетителей бара «Самоцвет» в Екатеринбурге пострадали во время конфликта с охранниками возле заведения. Об инциденте рассказала пострадавшая Юлия изданию «Осторожно, новости».

Потасовка у бара в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Плохие новости

По словам девушки, около трёх часов ночи она вышла из бара на улице Малышева и увидела, как её мужа Александра ударили в нос. Юлия утверждает, что в потасовке участвовал один из охранников заведения. Когда она попыталась снять происходящее, мужчина выбил телефон из её рук и головой ударил об дерево.

За девушку вступился её друг Кирилл, после чего его также начали избивать. Молодой человек потерял сознание. Юлия рассказала, что охранник распылил в сторону посетителей перцовый баллончик. В больнице у девушки диагностировали перелом носа. У Кирилла оказалась разбита голова, врачи проверяют его на возможное кровоизлияние в мозг. Как утверждает Юлия, полицейские прибыли на место спустя полтора часа.

Представители «Самоцвета» отвергли обвинения, заявив, что сотрудники «не участвовали в конфликте на улице, более того, активно пытались помочь». Руководство бара пообещало передать полиции записи с камер, которые, по его версии, показывают начало потасовки.

Сооснователь заведения Александр Елсаков сообщил изданию, что находится в отпуске и не получал звонков из-за отсутствия связи. По его словам, руководство сейчас разбирается в ситуации и готовит разъяснения.

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