Четыре подряд: ЦСКА вновь отобрал Суперкубок России у «Чеховских медведей»

Московский ЦСКА в четвёртый раз подряд стал обладателем Суперкубка России по гандболу. В Чехове армейцы обыграли «Чеховских медведей» со счётом 26:22.

Самым результативным игроком победителей стал Юлиан Гирик. Он забросил семь мячей. У «Чеховских медведей» больше всех отличился Александр Ермаков, на счету которого пять голов.

ЦСКА продолжил победную серию в Суперкубке, начавшуюся в 2023 году. До этого турнир девять раз подряд выигрывали «Чеховские медведи».

Ранее Life.ru писал о драматичной победе «Зенита» над «Факелом» в шестом туре РПЛ. Петербуржцы остались в меньшинстве на 85-й минуте, но уже в компенсированное время заработали пенальти, который реализовал Александр Соболев и принёс команде победу со счётом 1:0.