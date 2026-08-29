Четыре подряд: ЦСКА вновь отобрал Суперкубок России у «Чеховских медведей»
ЦСКА в четвёртый раз подряд выиграл Суперкубок России по гандболу
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Московский ЦСКА в четвёртый раз подряд стал обладателем Суперкубка России по гандболу. В Чехове армейцы обыграли «Чеховских медведей» со счётом 26:22.
Самым результативным игроком победителей стал Юлиан Гирик. Он забросил семь мячей. У «Чеховских медведей» больше всех отличился Александр Ермаков, на счету которого пять голов.
ЦСКА продолжил победную серию в Суперкубке, начавшуюся в 2023 году. До этого турнир девять раз подряд выигрывали «Чеховские медведи».
Ранее Life.ru писал о драматичной победе «Зенита» над «Факелом» в шестом туре РПЛ. Петербуржцы остались в меньшинстве на 85-й минуте, но уже в компенсированное время заработали пенальти, который реализовал Александр Соболев и принёс команде победу со счётом 1:0.
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