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29 августа, 15:39

Четыре подряд: ЦСКА вновь отобрал Суперкубок России у «Чеховских медведей»

ЦСКА в четвёртый раз подряд выиграл Суперкубок России по гандболу

Обложка © Telegram / Гандбольный клуб ЦСКА

Обложка © Telegram / Гандбольный клуб ЦСКА

Московский ЦСКА в четвёртый раз подряд стал обладателем Суперкубка России по гандболу. В Чехове армейцы обыграли «Чеховских медведей» со счётом 26:22.

Самым результативным игроком победителей стал Юлиан Гирик. Он забросил семь мячей. У «Чеховских медведей» больше всех отличился Александр Ермаков, на счету которого пять голов.

ЦСКА продолжил победную серию в Суперкубке, начавшуюся в 2023 году. До этого турнир девять раз подряд выигрывали «Чеховские медведи».

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Ранее Life.ru писал о драматичной победе «Зенита» над «Факелом» в шестом туре РПЛ. Петербуржцы остались в меньшинстве на 85-й минуте, но уже в компенсированное время заработали пенальти, который реализовал Александр Соболев и принёс команде победу со счётом 1:0.

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Юрий Лысенко
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