«Она точно меня любит»: Пьяный мужик устроил стриптиз для дамы в ТЦ, на шоу заглянула Росгвардия
В Реутове мужчина устроил стриптиз в ТЦ и был задержан Росгвардией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
43-летнего жителя Реутова задержали после того, как он устроил дебош и начал раздеваться в торговом центре на Носовихинском шоссе. Об этом сообщило управление Росгвардии по Московской области.
Задержанный танцор объяснил свои действия. Видео © VK / Росгвардия. Московская область
Сотрудники вневедомственной охраны приехали в ТЦ после сигнала «Тревога». По данным ведомства, нетрезвый мужчина приставал к одной из посетительниц, размахивал руками и вёл себя агрессивно.
Затем посетитель начал снимать с себя одежду прямо на глазах у окружающих. После этого его задержали росгвардейцы и передали полиции.
На опубликованном ведомством видео мужчина объяснил своё поведение чувствами к женщине.
«Я уже давно влюбился. Я вижу по глазам, что, во-первых, она меня любит и цветочки надо резать», — сказал задержанный.
Также мужчина предъявил претензию охране ТЦ за то, что его толкнули в спину. Он добавил, что и сам мог бы провести запрещённый приём и тогда-то бы посмотрел, как это понравится его оппоненту.
Подобные выходки нетрезвых посетителей уже заканчивались вмешательством Росгвардии. Ранее Life.ru рассказывал о голом мужчине, который ворвался в пункт приёма ставок в Москве и устроил там дебош.
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