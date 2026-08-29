«Она точно меня любит»: Пьяный мужик устроил стриптиз для дамы в ТЦ, на шоу заглянула Росгвардия

43-летнего жителя Реутова задержали после того, как он устроил дебош и начал раздеваться в торговом центре на Носовихинском шоссе. Об этом сообщило управление Росгвардии по Московской области.

Задержанный танцор объяснил свои действия. Видео © VK / Росгвардия. Московская область

Сотрудники вневедомственной охраны приехали в ТЦ после сигнала «Тревога». По данным ведомства, нетрезвый мужчина приставал к одной из посетительниц, размахивал руками и вёл себя агрессивно.

Затем посетитель начал снимать с себя одежду прямо на глазах у окружающих. После этого его задержали росгвардейцы и передали полиции.

На опубликованном ведомством видео мужчина объяснил своё поведение чувствами к женщине.

«Я уже давно влюбился. Я вижу по глазам, что, во-первых, она меня любит и цветочки надо резать», — сказал задержанный.

Также мужчина предъявил претензию охране ТЦ за то, что его толкнули в спину. Он добавил, что и сам мог бы провести запрещённый приём и тогда-то бы посмотрел, как это понравится его оппоненту.

Подобные выходки нетрезвых посетителей уже заканчивались вмешательством Росгвардии. Ранее Life.ru рассказывал о голом мужчине, который ворвался в пункт приёма ставок в Москве и устроил там дебош.