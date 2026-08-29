Российские каноисты завоевали серебро чемпионата мира в Познани

Российские каноисты завоевали серебряные медали чемпионата мира в польской Познани. Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов стали вторыми в заезде четвёрок на дистанции 500 метров.

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 30,69 секунды.

Золото досталось сборной Венгрии, которая финишировала с результатом 1 минута 29,44 секунды. Третье место заняли испанские каноисты.

Для российской четвёрки эта медаль стала реваншем за предыдущий чемпионат мира. Тогда экипаж с участием Коровашкова и Боца остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Познани с 26 по 30 августа. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru рассказывал о бронзе Захара Петрова на этом же чемпионате мира. Российский каноист стал третьим на дистанции 1000 метров в одиночном заезде. Петров показал результат 4 минуты 7,46 секунды и уступил победителям всего две сотых секунды. Чех Мартин Фукса и венгр Даниэль Фейеш финишировали с одинаковым временем — 4 минуты 7,44 секунды. Для 24-летнего Петрова эта награда пополнила внушительную коллекцию медалей мировых первенств.