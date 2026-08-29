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29 августа, 16:47

Россияне заметили акулу у пляжа 5-звёздочного отеля в Шарм-эль-Шейхе

Обложка © freepik / magnific

Обложка © freepik / magnific

Российские туристы заметили акулу возле пляжа пятизвёздочного отеля The Grand Hotel Sharm El Sheikh. Об этом отдыхающие рассказали SHOT.

Акулу заметили у берегов Египта. Видео © Telegram / SHOT

По их словам, хищница подплыла близко к берегу. Плавник появился внутри буйковой зоны, предназначенной для купания постояльцев. После случившегося многие отдыхающие решили не заходить в море. Официальной информации о закрытии пляжа или введении ограничений со стороны египетских властей пока нет.

Ещё в мае местные специалисты проводили отлов акул у побережья — количество хищников выросло из-за прибившихся к берегу косяков мелкой рыбы.

Акула вцепилась в ногу рыбака на борту лодки у берегов Ирландии
Акула вцепилась в ногу рыбака на борту лодки у берегов Ирландии

Ранее сообщалось, что жители Сахалина опасаются заходить в Охотское море после серии появлений акул возле побережья. По данным SHOT, хищников замечают у берега уже третий раз за последние три недели.

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Татьяна Миссуми
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