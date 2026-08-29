Лидер «Вуэльты» Погачар сошёл с гонки после падения на восьмом этапе

Пятикратный победитель «Тур де Франс» Тадей Погачар сошёл с «Вуэльты Испании» после падения на восьмом этапе. К моменту аварии словенец лидировал в общем зачёте многодневки.

Инцидент произошёл примерно за 32 километра до финиша этапа между Пусолем и Херако. Погачар повредил левое плечо и получил травмы лица.

После оказания медицинской помощи 27-летний спортсмен попытался продолжить гонку, однако вскоре остановился и сел в машину скорой помощи. Его команда UAE Team Emirates-XRG подтвердила сход.

До восьмого этапа Погачар опережал ближайшего преследователя Энрика Маса на 3 минуты 50 секунд. После схода словенца красная майка лидера перешла к испанцу.

Для Погачара этот сход стал первым с многодневной гонки за время профессиональной карьеры. Победа на «Вуэльте» могла позволить ему войти в число велосипедистов, выигрывавших все три Гранд-тура.

В июле Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс», сравнявшись по числу побед с Жаком Анкетилем, Эдди Мерксом, Бернаром Ино и Мигелем Индурайном. Его победы пришлись на 2020, 2021, 2024, 2025 и 2026 годы.

Ранее Life.ru рассказывал о пятой победе Тадея Погачара на «Тур де Франс». Словенец выиграл общий зачёт многодневки и закрепил за собой статус одного из главных велогонщиков своего поколения. Эта победа позволила ему сравняться по числу титулов с Жаком Анкетилем, Эдди Мерксом, Бернаром Ино и Мигелем Индурайном. В 2026 году Погачар вновь подошёл к «Вуэльте» в статусе одного из главных фаворитов, однако падение на восьмом этапе лишило его шансов побороться за победу в Испании.