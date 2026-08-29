Кадыров заявил об уничтожении укрепрайона ВСУ под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении укреплённого района ВСУ на Харьковском направлении. По его словам, удар также пришёлся по находившемуся там личному составу украинской армии.

«В ходе боевой работы был выявлен и уничтожен укреплённый район противника вместе с находившейся там живой силой», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что подобные объекты используются украинскими подразделениями для удержания позиций, укрытия военнослужащих и организации дальнейших действий на участке фронта.

«Поэтому их своевременное выявление и поражение напрямую снижает устойчивость обороны противника», — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ на Харьковском направлении. По словам главы Чечни, объект использовался украинскими подразделениями для координации работы дронов. Он утверждал, что вместе с пунктом управления был уничтожен и находившийся там личный состав. Точные данные о потерях украинской стороны и независимое подтверждение результатов удара не приводились.