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29 августа, 17:34

МО РФ сообщило об ударе по питавшей порт Николаева электроподстанции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военные поразили электроподстанцию в населённом пункте Трихаты Николаевской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, энергообъект обеспечивал функционирование порта Николаев.

Подстанция «Трихаты» является крупным узлом энергосистемы Николаевской области. Ранее этот объект уже попадал под удары, после которых украинские источники сообщали о перебоях с электричеством в регионе.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах по портовой инфраструктуре Николаева и Измаила. По данным Минобороны РФ, в Николаеве был поражён морской перегрузочный терминал, а также логистические центры, которые, как утверждает ведомство, использовались для выгрузки и хранения военных грузов. В Измаиле российская сторона заявила о поражении стоянки топливозаправщиков и 21 хранилища. Эти удары также были нанесены 29 августа.

Больше новостей о ходе боевых действий, военной инфраструктуре и заявлениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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