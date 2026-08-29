МО РФ сообщило об ударе по питавшей порт Николаева электроподстанции

Подстанция «Трихаты» является крупным узлом энергосистемы Николаевской области. Ранее этот объект уже попадал под удары, после которых украинские источники сообщали о перебоях с электричеством в регионе.

Ранее Life.ru сообщал об ударах по портовой инфраструктуре Николаева и Измаила. По данным Минобороны РФ, в Николаеве был поражён морской перегрузочный терминал, а также логистические центры, которые, как утверждает ведомство, использовались для выгрузки и хранения военных грузов. В Измаиле российская сторона заявила о поражении стоянки топливозаправщиков и 21 хранилища. Эти удары также были нанесены 29 августа.