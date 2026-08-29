Порты стоят: Российские «Бандероли» окончательно перекрыли украинский экспорт по морю
The Telegraph: Ракеты «Бандероль» заблокировали черноморские порты Украины
Порт Одессы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aikilu
Удары российскими ракетами «Бандероль» заблокировали черноморские порты Украины, пишет британская газета The Telegraph. Так, с начала серийного производства в июле они «превратили побережье в смертельно опасную зону, закрытую для грузовых судов».
В результате в Одессе и близлежащем Черноморске практически полностью остановилось судоходство. Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов заявил, что за месяц из главного порта Незалежной в среднем выходило по одному судну в сутки против восьми ранее.
На этом фоне примечательна статистика по экспорту зерна, на который приходится 60% всех внешних доходов Украины: в первой половине августа он упал на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По мнению экономистов, в результате фактической остановки портов бюджет Незалежной может потерять 1,5% до конца года.
Ранее о простаивании украинских портов писала французская газета Le Monde. В результате Киев вынужден перестривать логистические маршруты — часть перевозок перенаправляют через Дунай, железную дорогу и автомобильные трассы. Однако полноценно заменить Чёрное море они не смогут.
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