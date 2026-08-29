Масалитин посоветовал тренеру «Балтики» Талалаеву обратиться к психологу

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин посоветовал главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву подумать о помощи психолога после очередной дисквалификации. Своим мнением он поделился в беседе с РИА «Новости».

По словам Масалитина, футбол остаётся эмоциональным видом спорта, однако поведение наставника калининградцев уже требует внимания со стороны руководства клуба.

«Естественно, руководство должно провести беседу с тренером, потому что такое поведение не красит ни Талалаева, ни команду «Балтика». Может быть, ему понадобятся услуги психолога», — сказал бывший футболист.

При этом Масалитин считает, что окончательное решение должен принять сам Талалаев. По его мнению, тренеру предстоит понять, хочет ли он изменить своё поведение и каким образом будет это делать.

Поводом для критики стало решение КДК РФС дисквалифицировать Талалаева на четыре матча РПЛ и оштрафовать на 400 тысяч рублей. Наказание последовало после неприличного жеста в сторону трибун во время матча «Балтики» с «Рубином», завершившегося со счётом 1:1. Для специалиста это уже не первое подобное наказание. Ранее Life.ru писал, что Талалаева второй раз за полгода отстранили на четыре матча, причём КДК отдельно учёл повторность нарушения.