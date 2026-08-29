В Италии усомнились в приоритетах властей после назначения Фёдорова

Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова советником главы Минобороны Италии вызвало критику со стороны партии «Национальное будущее», которую возглавляет бывший генерал и евродепутат Роберто Ванначчи. В партии заявили, что решение министра обороны Италии Гуидо Крозетто требует ответа на вопрос о приоритетах правительства.

«Если на первом месте у правительства остается Украина, начиная с опустошения собственных арсеналов и вплоть до назначения украинского экс-министра, возникает неизбежный вопрос: а где интересы итальянцев?» — говорится в заявлении партии в соцсетях.

Авторы заявления отметили, что Крозетто выбрал Фёдорова советником по вопросам оборонных инноваций. При этом они указали на поддержку Украины со стороны итальянского правительства и поставили под сомнение соответствие такого курса интересам самой Италии.

Оппозиционная партия «Национальное будущее» Ванначчи появилась после его выхода из «Лиги», которая входит в правящую коалицию. Одной из причин разногласий стали разные позиции по вопросу поддержки Украины. Ванначчи выступает против поставок Киеву оружия и считает, что Италии не стоит направлять средства на перевооружение при нехватке денег на социальную сферу и высоких ценах на энергоносители.

Михаил Фёдоров ранее принял предложение Гуидо Крозетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций. В этой должности он намерен помогать Италии развивать технологии современной войны и совершенствовать оборонную сферу.