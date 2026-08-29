Две женщины остаются в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по рынку в Васильевке

Две женщины находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по рынку в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

Всего при атаке пострадали четыре мирных жителя. Женщины 1964 и 1978 годов рождения получили тяжёлые ранения, сейчас врачи борются за их жизни.

Ещё двое пострадавших — мужчины 1968 и 1980 годов рождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам Романиченко, при атаке на торговый объект украинские войска применили четыре дрона, а также два беспилотника самолётного типа. Ранее о четырёх раненых в результате удара по рынку сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее Life.ru сообщал о новой атаке ВСУ на Белгородскую область, в результате которой пострадали мирные жители, в том числе дети. Удары пришлись по нескольким населённым пунктам региона, повреждения получили жилые дома и автомобили.