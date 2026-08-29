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29 августа, 18:30

Под Харьковом в результате удара по командному пункту погиб офицер РЭБ ВСУ

В Харьковской области ликвидировали начальника отделения РЭБ ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

В Харьковской области ликвидирован начальник отделения РЭБ ВСУ лейтенант Ярослав Котюжанский. Как рассказали журналистам в российских силовых структурах, он находился в командном пункте бригадного уровня в Архангеловке, по которому был нанесён удар.

«Подтверждены потери среди офицерского состава. Ликвидирован начальник отделения радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки старший лейтенант Ярослав Котюжанский», — сказал собеседник ТАСС.

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ на Харьковском направлении. Также поражён личный состав украинской армии.

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Матвей Константинов
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