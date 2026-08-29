Под Харьковом в результате удара по командному пункту погиб офицер РЭБ ВСУ

В Харьковской области ликвидирован начальник отделения РЭБ ВСУ лейтенант Ярослав Котюжанский. Как рассказали журналистам в российских силовых структурах, он находился в командном пункте бригадного уровня в Архангеловке, по которому был нанесён удар.