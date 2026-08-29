Планы Лондона помочь Украине наладить производство крылатых ракет Storm Shadow могут оказаться прежде всего информационным ходом. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал уроженец Великобритании Майкл Джонс, воюющий в составе российских войск.

Сейчас Джонс служит в 61-й гвардейской бригаде морской пехоты группировки «Центр». По его словам, заявления о передаче Киеву технологий для выпуска западных ракет напоминают прежде звучавшие обещания военной поддержки Украины.

«Нет, я думаю, это просто для новостей, для заголовков «Мы с Украиной», — сказал военнослужащий.

Он напомнил, что российская армия уже сталкивалась со Storm Shadow и другими образцами британского вооружения, поэтому сами сообщения о расширении помощи Лондона для него не стали неожиданностью.

Премьер Великобритании Энди Бёрнем во время визита в Киев объявил о дополнительной поддержке украинского производства дальнобойного оружия. Лондон также разрешил передать засекреченные сведения о британских компонентах ракет SCALP/Storm Shadow для создания производственных линий на Украине.