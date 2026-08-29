F-16 перехватили пять самолётов над Хьюстоном во время визита Трампа

Американские истребители F-16 перехватили пять самолётов авиации общего назначения, нарушивших временные ограничения на полёты над Хьюстоном во время визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Инциденты произошли 28 августа. По данным NORAD, все пять воздушных судов были безопасно выведены из закрытой зоны истребителями.

В командовании подчеркнули, что пилоты обязаны заранее проверять действующие уведомления и временные ограничения на полёты. Причины, по которым экипажи пяти самолётов оказались в закрытой зоне, не уточняются.

В этот день Трамп находился в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Там он наградил экипаж миссии Artemis II, подписал указ о создании первой в США Космической академии, а затем посетил Центр управления полётами.

Во время визита американский президент также провёл сеанс связи с экипажем 75-й экспедиции на Международной космической станции. NASA сообщило, что разговор состоялся после церемонии награждения астронавтов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нью-Джерси истребители F-16 перехватили несколько самолётов рядом с гольф-клубом Дональда Трампа. Воздушные суда также нарушили временные ограничения на полёты, введённые из-за присутствия президента США. NORAD тогда подняло истребители и безопасно вывело нарушителей за пределы закрытого воздушного пространства.