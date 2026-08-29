Вой сирен парализовал города: На Украине хотят изменить правила комендантского часа

На Украине готовятся пересмотреть правила комендантского часа и порядок информирования населения о воздушных угрозах из-за продолжительных российских атак. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

По его словам, длительные воздушные тревоги всё сильнее сказываются на работе транспорта, предприятий, школ и другой городской инфраструктуры.

«Планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности», — написал Корецкий.

Он признал, что нынешние алгоритмы реагирования уже приходится адаптировать под новую тактику российских ударов. Конкретные предложения профильные службы должны подготовить к началу следующей недели.

Накануне ситуация особенно остро проявилась в Киеве. Life.ru писал о транспортном коллапсе в украинской столице из-за продолжительной воздушной тревоги: улицы встали в пробках, на остановках скопились пассажиры, а на Центральном вокзале возникли очереди из-за задержек поездов.