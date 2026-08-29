«Ахмат» и «Крылья Советов» забили шесть голов на двоих в самом мокром матче тура

Футболисты грозненского «Ахмата» и самарских «Крыльев Советов» сыграли в результативную ничью со счётом 3:3 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе чеченской команды под проливным дождём.

Первый тайм получился сверхрезультативным. Сначала «Крылья» открыли счёт благодаря точному удару Ивана Олейникова на 15-й минуте, но «Ахмат» быстро перехватил инициативу: Лечи Садулаев (36) и Эгаш Касинтура (38) вывели хозяев вперёд. Перед самым свистком на перерыв Никита Чернов восстановил равновесие (45+1).

Во втором тайме Георгий Мелкадзе на 60-й минуте вновь вывел «Ахмат» вперёд, но Олейников, ранее выступавший за грозненский клуб, оформил дубль на 72-й минуте и установил окончательный счёт матча — 3:3.

Матч «Ахмата» и «Крыльев Советов» прошёл под проливным дождём. Фото © Telegram / ПФК «Крылья Советов»

После этой ничьей обе команды набрали по 6 очков. «Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице, «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке.

В следующем туре самарцы 5 сентября примут на своём поле «Краснодар», а «Ахмат» 7 сентября отправится в гости к казанскому «Рубину».

Лидером турнирной таблицы остаётся «Краснодар», который обыграл «Ростов» и одержал шестую победу подряд в РПЛ. Единственный мяч забил защитник Жубал, который стал для него третьим в нынешнем сезоне.