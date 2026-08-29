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Регион
29 августа, 19:33

Делегация талибов* прибыла в Германию для подготовки депортаций афганцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Ha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Ha

Трое представителей движения «Талибан»* тайно прибыли в Германию для содействия депортации афганских граждан. Делегация находится в стране с 26 августа, сообщает телерадиокомпания NDR.

По данным СМИ, представители движения пробудут в ФРГ около трёх недель. Их главная задача – помочь подготовить необходимые документы для возвращения афганцев на родину.

«Талибы* направили делегацию в Германию. Дипломаты пробудут в стране три недели и будут готовить депортации в Афганистан», – говорится в публикации.

Перед поездкой в Германию представители движения остановились в Катаре. Там в немецком представительстве им выдали визы сроком на 30 дней.

Факт пребывания делегации подтвердили в Министерстве иностранных дел Германии. В ведомстве назвали прибывших технической группой, которая должна помочь создать условия для оформления документов.

В ближайшее время представители «Талибана»* планируют посетить Бонн и Мюнхен. Там расположены генеральные консульства Афганистана, с которыми делегации предстоит взаимодействовать.

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Ранее Life.ru писал, что «Талибан»* предложил США возобновить работу американского посольства в Кабуле и наладить экономическое сотрудничество. Афганская сторона назвала перспективными совместные проекты в добыче полезных ископаемых, строительстве плотин и развитии дорог. При этом возвращение американских военных в страну талибы* считают неприемлемым.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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Юния Ларсон
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