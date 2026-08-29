Волейболисты сборной России выиграли отбор на молодёжный чемпионат Европы

Мужская молодёжная сборная России по волейболу завоевала путёвку на чемпионат Европы среди игроков до 20 лет. В решающем матче отборочного турнира россияне уверенно обыграли команду Болгарии в Софии со счётом 3-0.

Первую партию российская команда забрала со счётом 25:21. Во втором сете соперники устроили упорную борьбу, но россияне дожали болгар в концовке – 28:26. Третий отрезок также остался за сборной России – 25:22.

Итоговый счёт позволил команде завершить квалификацию с идеальным результатом. До встречи с Болгарией россияне последовательно победили Турцию (3-1), Сербию (3-0), Белоруссию (3-1) и Северную Македонию (3-0). Таким образом, российская сборная выиграла все пять матчей отборочного турнира и получила право выступить в основной стадии молодёжного чемпионата Европы.

Ранее Life.ru писал, что женская молодёжная сборная России также успешно выступила в отборе на чемпионат Европы. В финале россиянки обыграли Белоруссию со счётом 3-1 и пробились на турнир. Этот квалификационный этап стал первым международным соревнованием для российской молодёжной команды после возвращения на мировую арену.