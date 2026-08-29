Мятежники в Нигере попытались проникнуть к сотрудникам посольства России

Попытку проникновения вооружённых людей на территорию гостиницы Bravia в Ниамее удалось пресечь, сообщил посол России в Нигере Виктор Воропаев. В отеле временно проживают сотрудники российского дипломатического представительства, пишет ТАСС.

По словам дипломата, ночью он также слышал продолжительную стрельбу. В этой же гостинице остановились депутаты, прибывшие в Ниамей для участия в первой сессии парламента Конфедерации государств Сахеля (ФЕС), которая проходит с 24 по 29 августа.

Инцидент произошёл на фоне напряжённой обстановки в столице Нигера. Ранее министерство обороны страны заявило о подавлении попытки мятежа, предпринятой группой военнослужащих. В ночь с 28 на 29 августа вооружённые столкновения произошли в районе военной базы 101, аэропорта и других стратегических объектов.