Жители Краснодара массово пожаловались на удушье после грозы

Более 100 жителей Краснодара обратились за медицинской помощью после ночной грозы из-за сильного кашля, одышки и резкого затруднения дыхания. Жалобы начали поступать ночью 27 августа, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, пациенты приходили в больницы с одинаковыми симптомами. Некоторым из них потребовалась кислородная поддержка, а часть людей доставили в медучреждения на машинах скорой помощи.

Жительница Краснодара рассказала, что срочно отвезла дочь в больницу на улице Айвазовского. По её словам, там уже находилось много пациентов с похожими жалобами.

Причиной массового ухудшения самочувствия могла стать так называемая грозовая астма. Во время грозы пыльца амброзии может распадаться на более мелкие частицы, которые глубже проникают в дыхательные пути и провоцируют приступы у чувствительных людей.

Краснодарский аллерголог Мария Малахова отметила, что раньше такого количества пациентов с подобными симптомами не наблюдала. По её словам, многих жителей в этот раз пришлось доставлять в больницы на скорой помощи.

Ранее Life.ru писал, что в Индии молния смертельно поразила женщину, которая возвращалась домой после работы в поле. 46-летняя Гита Бай шла по дороге во время сильной грозы, когда рядом с ней ударила молния. Момент трагедии попал на камеру наблюдения.