Пассажирский теплоход сел на мель на Волге в Ярославской области

Пассажирский теплоход сел на мель в акватории Волги в Ярославской области. Судно выполняло рейс по маршруту Углич — Рыбинск — Тутаев — Ярославль. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, судно рейса Углич — Рыбинск — Тутаев — Ярославль село на мель в акватории реки Волги. Причины и обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

Теплоход сел на мель в Ярославской области. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Разлива нефтепродуктов после происшествия не зафиксировали. Судовладелец при участии регионального министерства транспорта организовал для пассажиров автобус до конечного пункта маршрута.

Транспортная прокуратура проверяет, как компания соблюдала требования безопасности судоходства и права пассажиров. Надзорное ведомство также выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Ранее теплоход «Александр Бенуа», который следовал из Перми в Ростов-на-Дону, сел на мель в Камышинском районе Волгоградской области. Инцидент произошёл возле села Щербаковка на 2310-м километре водного пути.