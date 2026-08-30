Премьер Франции Лекорню отказался участвовать в президентских выборах

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню не станет бороться за высший государственный пост на выборах весной 2027 года. Политик заявил, что не собирается превращать работу правительства в старт собственной президентской кампании.

О своём решении Лекорню рассказал 29 августа в интервью газете La Parisien. По его словам, сейчас кабинет министров сосредоточен исключительно на выполнении конкретных задач, а не на подготовке к предвыборной гонке.

«Я не кандидат на президентских выборах. Я не вмешиваюсь в предвыборную кампанию», – заявил премьер.

Лекорню подчеркнул, что намерен заниматься текущей работой правительства и не использовать её как площадку для продвижения собственной кандидатуры. Таким образом, действующий глава французского кабмина заранее исключил себя из числа претендентов на пост президента.

Ранее Life.ru писал о другом претенденте на пост президента Франции – Рафаэле Глюксманне, который уже объявил о намерении вступить в борьбу. Политик заявил, что его цель – изменить ситуацию в стране и победить на выборах. Интерес к его кандидатуре усиливает и необычная семейная история: его дед Рубин Глюксманн в прошлом был связан с советской разведкой.