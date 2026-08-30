Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 21:23

Премьер Франции Лекорню отказался участвовать в президентских выборах

Себастьян Лекорню. Обложка © ТАСС / AFP POOL / IAN LANGSDON

Себастьян Лекорню. Обложка © ТАСС / AFP POOL / IAN LANGSDON

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню не станет бороться за высший государственный пост на выборах весной 2027 года. Политик заявил, что не собирается превращать работу правительства в старт собственной президентской кампании.

О своём решении Лекорню рассказал 29 августа в интервью газете La Parisien. По его словам, сейчас кабинет министров сосредоточен исключительно на выполнении конкретных задач, а не на подготовке к предвыборной гонке.

«Я не кандидат на президентских выборах. Я не вмешиваюсь в предвыборную кампанию», – заявил премьер.

Лекорню подчеркнул, что намерен заниматься текущей работой правительства и не использовать её как площадку для продвижения собственной кандидатуры. Таким образом, действующий глава французского кабмина заранее исключил себя из числа претендентов на пост президента.

Франция готовится к смене власти: Ле Пен побеждает при любом раскладе во втором туре, показал опрос
Франция готовится к смене власти: Ле Пен побеждает при любом раскладе во втором туре, показал опрос

Ранее Life.ru писал о другом претенденте на пост президента Франции – Рафаэле Глюксманне, который уже объявил о намерении вступить в борьбу. Политик заявил, что его цель – изменить ситуацию в стране и победить на выборах. Интерес к его кандидатуре усиливает и необычная семейная история: его дед Рубин Глюксманн в прошлом был связан с советской разведкой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar