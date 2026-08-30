В Адыгее ребёнок помог маме раскачаться на качелях и сорвался в 40-метровый обрыв

Шестилетний мальчик сорвался с амплитудных качелей и упал в 40-метровый обрыв в ущелье Мишоко в Адыгее. Ребёнок получил тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице. Об этом сообщила прокуратура республики.

«На отдыхе в ущелье Мишоко в Майкопском районе при катании семьи на амплитудных качелях ребёнок сорвался вниз», — сообщает прокуратура Республики Адыгея.

Семья приехала в Адыгею из Ставрополя. Во время отдыха туристы решили воспользоваться амплитудными качелями, которые установили рядом с краем обрыва. Сначала на аттракционе катался шестилетний мальчик. Затем он сошёл с качелей, а на его место села мать. Ребёнок решил помочь женщине раскачаться и сорвался.

«Мальчик решил помочь женщине раскачаться, однако не удержался, схватился за конструкцию и по инерции улетел в обрыв», — пишет газета «Известия».

После падения ребёнок остался жив, но получил тяжёлые травмы. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Горно-Алтайске двухлетний мальчик лишился части пальца во время катания с металлической горки. Инцидент произошёл 27 августа в центральном сквере. Во время спуска рука ребёнка попала в щель между горкой и боковым креплением.