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29 августа, 21:40

В Адыгее ребёнок помог маме раскачаться на качелях и сорвался в 40-метровый обрыв

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve

Шестилетний мальчик сорвался с амплитудных качелей и упал в 40-метровый обрыв в ущелье Мишоко в Адыгее. Ребёнок получил тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице. Об этом сообщила прокуратура республики.

«На отдыхе в ущелье Мишоко в Майкопском районе при катании семьи на амплитудных качелях ребёнок сорвался вниз»,сообщает прокуратура Республики Адыгея.

Семья приехала в Адыгею из Ставрополя. Во время отдыха туристы решили воспользоваться амплитудными качелями, которые установили рядом с краем обрыва. Сначала на аттракционе катался шестилетний мальчик. Затем он сошёл с качелей, а на его место села мать. Ребёнок решил помочь женщине раскачаться и сорвался.

«Мальчик решил помочь женщине раскачаться, однако не удержался, схватился за конструкцию и по инерции улетел в обрыв», — пишет газета «Известия».

После падения ребёнок остался жив, но получил тяжёлые травмы. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

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Ранее в Горно-Алтайске двухлетний мальчик лишился части пальца во время катания с металлической горки. Инцидент произошёл 27 августа в центральном сквере. Во время спуска рука ребёнка попала в щель между горкой и боковым креплением.

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Лия Мурадьян
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