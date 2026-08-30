Европе необходимо снова начать разговаривать с Россией на политическом уровне, чтобы лучше понимать происходящее в стране. Такое мнение президент Финляндии Александр Стубб высказал в интервью немецкой газете Bild.

По словам финского лидера, европейским политикам важно не просто наблюдать за ситуацией со стороны, а поддерживать прямые контакты с Москвой. Он считает, что такой диалог позволит лучше понимать позицию российской стороны и происходящие там процессы.

«Я считаю, что кому-то в Европе необходимо возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Нам нужно разговаривать друг с другом на политическом уровне», – заявил Стубб.

Финский президент также положительно оценил визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По его мнению, сам факт сохранения контактов между Вашингтоном и Москвой является правильным решением.

Стубб отметил, что взаимодействие должно продолжаться в разных форматах, включая контакты между представителями военных ведомств. Он выразил надежду, что российские и американские военные также поддерживают необходимые каналы связи.

«Я думаю, это хорошо. Правда. Я считаю, что диалог необходим. Я надеюсь, что американские военные также ведут переговоры с российскими военными», – добавил президент Финляндии.

Также Александр Стубб усомнился в заявлениях о якобы готовящемся нападении России на НАТО. Финский президент заявил, что имеющиеся у спецслужб данные не подтверждают такой угрозы, а разговоры о ней сравнил с гаданием без фактов и доказательств. По словам Стубба, он не видит оснований считать, что Москва намерена атаковать альянс.