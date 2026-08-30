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29 августа, 23:45

Батраков назвал особенным дебютный матч за «Галатасарай»

Алексей Батраков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galatasaray

Алексей Батраков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galatasaray

Алексей Батраков назвал особенным вечер после победы стамбульского «Галатасарая» над «Гёзтепе» в матче третьего тура чемпионата Турции. Своими впечатлениями российский полузащитник поделился в соцсетях.

«Особенный вечер. Первый матч за новый клуб и победа. Продолжаем», — написал Батраков.

Турецкий «Галатасарай» представил российского футболиста Батракова роликом с матрёшками
Турецкий «Галатасарай» представил российского футболиста Батракова роликом с матрёшками

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 3:2 в пользу «Галатасарая». Батраков вышел на поле после перерыва и был тепло встречен болельщиками. Кроме того, российский футболист принял участие в голевой атаке команды, начав комбинацию, которая завершилась вторым забитым мячом.

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Артём Гапоненко
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