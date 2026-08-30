Батраков назвал особенным дебютный матч за «Галатасарай»

Алексей Батраков назвал особенным вечер после победы стамбульского «Галатасарая» над «Гёзтепе» в матче третьего тура чемпионата Турции. Своими впечатлениями российский полузащитник поделился в соцсетях.

«Особенный вечер. Первый матч за новый клуб и победа. Продолжаем», — написал Батраков.

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 3:2 в пользу «Галатасарая». Батраков вышел на поле после перерыва и был тепло встречен болельщиками. Кроме того, российский футболист принял участие в голевой атаке команды, начав комбинацию, которая завершилась вторым забитым мячом.