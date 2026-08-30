Министра обороны КНДР Но Гван Чхоля сняли с поста

В КНДР произошла кадровая перестановка в военном руководстве: министр обороны Но Гван Чхоль освобождён от должности. Его место занял Ким Сон Ги, ранее возглавлявший Главное политическое управление Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Решение приняли на втором заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва. В мероприятии участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи принял следующие решения... Но Кван Чхоль, министр обороны КНДР, был освобождён от должности», – говорится в сообщении ЦТАК.

При этом бывший глава оборонного ведомства не покинул систему военного управления. Но Гван Чхоля перевели на должность первого заместителя заведующего Отделом военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Новым министром обороны назначен Ким Сон Ги. До этого он руководил Главным политическим управлением Корейской народной армии, отвечающим за политическую работу в вооружённых силах.

Ранее Life.ru писал, что заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила о постоянном обновлении ядерного арсенала КНДР. По её словам, ядерные силы остаются для страны ключевым инструментом сдерживания и гарантией защиты суверенитета. Она также подчеркнула, что Пхеньян намерен непрерывно укреплять свой ядерный потенциал.